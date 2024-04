Piotr Polk ma prześliczną żonę! Dlaczego aktor przez tyle lat ukrywał taką piękność? Redakcja Telemagazyn

Życie uczuciowe Piotra Polka nie było usłane różami. Wygląda jednak na to, że aktor, który ma na swoim koncie już dwa rozwody, w końcu znalazł szczęście. Już od 9 lat jest on szczęśliwym mężem Joanny Gajewskiej. Co wiadomo na temat trzeciej żony aktora? Dlaczego para aż przez trzy lata ukrywała fakt, że jest już po ślubie?