Piotr Sadowski ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia 7” zakochany! Pokazał swoją ukochaną!

Świąteczny czas.. 🎵🎅🎄❄️😊

Wraz z nim dobiega końca stary rok, przychodzi czas podsumowań tego co przyniósł i myśli o tym, co przyniesie kolejny. Te święta po raz pierwszy od lat były naprawdę wyjątkowe, jak zaczynał się rok nie myślałem nawet, że może się on tak zakończyć. Przed nami kolejne wyzwania i plany, ale patrząc w tym samym kierunku i wspierając się nawzajem można osiągnąć po prostu wszystko. Czekają nas wielkie zmiany, dobre zmiany. Nadchodzący rok będzie jeszcze ciekawszy niż obecny 🤭

Wesołych Świąt i owocnego Nowego Roku, kochani. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi i spełniajcie swoje marzenia ❤️🙃😃😃😃