Piotr Woźniak-Starak zginął mając jedynie 39 lat. Miał wielkie plany i marzenia

Amerykańska edukacja Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr Woźniak-Starak urodził się 10 lipca 1980 roku w Warszawie. Był synem adwokata, Jerzego Woźniaka, oraz byłej modelki Mody Polskiej, Anny Woźniak-Starak, która jest właścicielką restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich. Ojciec Piotra zmarł, gdy ten miał zaledwie 7 lat. Jego ojczymem został przedsiębiorca, Jerzy Starak.

Wychowując się w bardzo majętnej rodzinie, Piotr Woźniak-Starak miał szansę na najlepsze wykształcenie. Do egzaminu dojrzałości uczył się w Szwajcarii, natomiast później wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych. Ukończył bostoński Emerson College na kierunku komunikacja oraz grafikę w Parsons School of Design w Nowym Jorku. Później przyszedł czas na staże w agencjach reklamowych w USA, co dało Woźniakowi-Starakowi szerszą perspektywę na sposoby działania m.in. branży filmowej.