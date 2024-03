„Policjantki i Policjanci” odcinki 1111-1115. Życie Leny Kamińskiej jest zagrożone! Natalia i Marek się rozstaną? [CO SIĘ WYDARZY]

Groźny przestępca

Tej wiosny Mikołaj Białach (Mariusz Węgłowski), wspierany przez niezawodny zespół wrocławskiej komendy, mierzyć się będzie w trudnym i niebezpiecznym pojedynku z wyjątkowo groźnym i przebiegłym przestępcą, a prywatnie zmagał się będzie z przeciwnościami, jakie napotyka jego miłość do Idy (Emilia Sulej).

„Policjantki i policjanci” to serial, który podbił serca widzów. Produkcja, która w emisji jest od 2014 roku, wciąż zyskuje nowych odbiorców, którzy kochają bohaterów swojego uwielbianego serialu.…

Lena Kamińska umrze?

W niebezpieczeństwie znajdą się Miłosz Bachleda (Paweł Kowalczyk) i jego ukochana Tamara (Angelika Wójcik), a związek patrolowych partnerów Natalii Mróz (Anna Bosak-Machnicka) i Marka Korwickiego (Wojciech Sikora) czekają chwile próby. Zagrożone będzie również życie Leny Kamińskiej (Alicja Dąbrowska), którą po akcji z Zapałą, będzie starał się za wszelką cenę chronić Tomek Szulc (Paweł Palcat), nieświadomy, że to niejedyne problemy, z jakim borykać się będzie jego żona. Emilka Drawska-Zapała (Anna Kukawska), po przejściach z Krzyśkiem (Wojciech Sukiennik), postanowi żyć dalej, nie oglądając się za siebie, choć rzeczywistość nie do końca jej na to pozwoli.