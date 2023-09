„Policjantki i policjanci". Wojtek Sikora skradł serca jako Marek Korwicki. Gdzie jeszcze zagrał serialowy przystojniak?

Aktor zagrał także w "Miłość, sex & pandemia" w reżyserii Patryka Vegi. Na planie partnerowała mu Małgorzata Rozenek - Majdan. Para zaliczyła na planie sceny łóżkowe.

Wiedziałem, że jego filmy są kontrowersyjne, a aktorzy, którzy w nich grają, mogą się przełamać, grając zupełnie inne role, niż te, w których je zaszufladkowano. To nie jest bezpieczne granie w serialu, gdzie zawsze wygląda się ładnie. To coś zupełnie innego. Bardzo chciałem tego spróbować. Pamiętam, jak oglądałem "Pitbulla" i czułem, że to jest taki film, w którym mógłbym zagrać. Patryk jest niesamowicie konkretny, bardzo dobrze wie, czego chce. Pozwala też na pewną swobodę. Mogliśmy zmieniać coś w swojej grze, dialogach, ale on miał też swoją, precyzyjną wizję. Film opowiada o trzech kobietach, ja jestem związany jedną z nich - Norą, którą gra właśnie Gosia. To film o pogruchotanych relacjach, może się wydawać przerysowany, ale chyba właśnie trochę tak wygląda dziś świat