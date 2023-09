„Gliniarze” odcinek 838. Krystian dostaje pilny list z Włoch. Jest pewien, że dotyczy jego ojca! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 838. odcinku serialu „Gliniarze”?

Pewna kobieta zostaje zamordowana we własnym domu, a jej córka znika. Babcia dziewczyny twierdzi, że została ona uprowadzona przez ojca - byłego męża zabitej. Mężczyzna jednak ma alibi i zdradza, co naprawdę działo się w domu byłej żony. Krystian dostaje list urzędowy z Włoch. Podejrzewa, że dotyczy on jego ojca, który znowu wpakował się w kłopoty.