Tomasz Skrzypniak z „Gliniarzy” pokazał syna! Wojtek to skóra zdjęta z ojca?

Tomasz Skrzypniak z „Gliniarzy” pokazał syna!

Tomasz Skrzypniak to postać, którą z pewnością świetnie kojarzą widzowie telewizji Polsat. Urodzony 24 lipca 1991 roku aktor od lat wciela się z postać aspiranta sztabowego Krystiana Górskiego z serialu „Gliniarze”. Choć rola w kryminalnym paradokumencie Polsatu przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność, to wciąż niewiele wiadomo na temat tego, jak wygląda życie poza planem serialu. Choć Tomasz Skrzypniak należy do tych gwiazd, które raczej niechętnie się dzielą szczegółami ze swojego życia prywatnego, to raz na jakiś czas uchyli on rąbka tajemnicy na ten temat.

Jakiś czas temu gwiazdor „Gliniarzy” przekazał radosne wieści o tym, że przywitał na świecie swoje pierwsze dziecko. W kwietniu 2022 roku na świecie pojawił się jego syn Wojtek, który z miejsca skradł jego serce. Choć aktor znany jest z tego, że unika pokazywania bliskich w swoich social mediach, to w przypadku swojego pierworodnego robi wyjątek i co jakiś czas publikuje na swoim Instagramie wspólne zdjęcia z synem.