„„Pompeje: Tajemnice Villa Giuliana”. Poznaj życie bogatych i biednych w Pompejach. Kiedy premiera dokumentu?

W lutym 2021 roku w Civita Giuliana, 700 metrów na północny zachód od murów starożytnych Pompejów, archeolodzy odkryli zdumiewająco dobrze zachowany, prawie nienaruszony rzymski rydwan ceremonialny. To pierwsze takie odkrycie w historii. Naukowcy nazwali go Lamborghini swojej epoki.

Dokument „Pompeje: Tajemnice Villa Giuliana” przenosi widzów do starożytnego Rzymu, aby pomóc zrozumieć, w jakim celu używany był odnaleziony rydwan oraz rozszyfrować, kim byli jego właściciele i jaki był ich status społeczny. Być może dzięki temu odkryciu dowiemy się, jak mógł wyglądać ruch uliczny w Pompejach.

Villa Giuliana, znana również jako Civita Giuliana, to starożytna rzymska willa położona w pobliżu Pompejów we Włoszech. Dzięki wykopaliskom rozpoczętym w 2021 roku udało się odnaleźć wyjątkowo dobrze zachowane freski, mozaiki i inne artefakty. Uważa się, że miejsce to było własnością zamożnej rzymskiej rodziny, a jego odkrycie zapewniło cenny wgląd w codzienne życie i architekturę epoki rzymskiej. Civita Giuliana jest obecnie fascynującym stanowiskiem archeologicznym, które nadal przyczynia się do lepszego zrozumienia historii starożytnej.