Powstanie nowa wersja filmu „Trędowata” z Elżbietą Starostecką w obsadzie? Sukces „Znachora” i „Sami swoi” miał zaostrzyć apetyt TVP!

Film „Trędowata”

Film „Trędowata” z 1976 roku to dziś pozycja kultowa, a jej powtórki wciąż przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Była to trzecia ekranizacja wydanej w 1908 r. powieści Heleny Mniszkówny, która do 1939 r. była wznawiana przeszło 20 razy. Tytuł „Trędowata” stał się w powszechnej świadomości symbolem kiczu, hasłem wywołującym charakterystyczne reakcje - miażdżące opinie krytyków i aplauz tzw. szerokiej publiczności.