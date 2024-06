Gina Lollobrigida od Hollywood wolała ojczyznę. Gdy skończyły się propozycje angaży, zrobiła zawodowego fikołka i znów olśniła

Gina Lollobrigida zmarła w wieku 95 lat

Gina, a właściwie Luigina Lollobrigida urodziła się 4 lipca 1927 r. w Subiaco jako druga z czterech córek Giuseppiny (z domu Mercuri) i Giovanniego Lollobrigidy, fabrykanta mebli. W latach 1944-1947 studiowała rzeźbę i malarstwo w Academy of Fine Arts w Rzymie. Przyszła aktorka zaczynała jako modelka, ale już jako 18-letnia dziewczyna zaliczyła debiut na teatralnych deskach. Wystąpiła na scenie Teatro della Concordia w Monte Castello di Vibio w komedii „Santarellina”. Przełom nastąpił po niedługim czasie pracy jako modelka, gdy w 1947 r. zajęła 3. miejsce w konkursie Miss Włoch. Wówczas dostrzegła ją rodzima branża filmowa i pojawiła się na srebrnym ekranie.

Grywała niewielkie role we włoskich filmach takich jak musical „Łucja z Lammermooru” (Lucia di Lammermoor, 1946) wg powieści Waltera Scotta, dramat przygodowy Riccarda Fredy „Czarny orzeł” (Aquila nera, 1946) z Rossanem Brazzim, musical „Pagliacci” (1948) z muzyką Ruggera Leoncavalla z Titem Gobbim czy dramacie Luiga Zampy „Dzwonki alarmowe” (Campane a martello, 1949). Potem dostrzegło ją Hollywood i zapragnęło mieć dla siebie.

Gina Lollobrigida: kariera, filmy

Co ciekawe, Lollobrigida, choć podpisała w 1950 r. wstępny siedmioletni kontrakt z Howard Hughesem na udział w trzech filmach rocznie, finalnie włoska piękność... odmówiła. Powód? Wolała pozostać w Europie. Nie oznacza to jednak, że nie zapisała się w historii Hollywood. 15 września 1954 r. Lollobrigida spotkała Marilyn Monroe w trakcie realizacji filmu „Słomiany wdowiec” w Nowym Jorku. Za rolę wieśniaczki Marii De Ritis w komedii romantycznej Luigiego Comenciniego „Chleb, miłość i fantazja” (Pane, amore e fantasia, 1953) została uhonorowana Nastro d’argento dla najlepszej aktorki i była nominowana do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki zagranicznej.