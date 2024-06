Marilyn Monroe miała urodę i sławę, nie miała szczęścia w miłości. Tragiczna śmierć uczyniła z niej nieśmiertelną ikonę popkultury

Nieśmiertelna Marilyn Monroe. Jej słynna sukienka wróciła na salony

Marilyn Monroe, a właściwie Norma Jeane Mortenson, była amerykańską aktorką, piosenkarką, modelką i producentką filmową. Gwiazda filmowa stała się ikoną kultury popularnej oraz od lat 50. pozostaje nieśmiertelną seksbombą. American Film Institute umieścił ją na szóstym miejscu na liście największych aktorek wszech czasów (The 50 Greatest American Screen Legends).

Marilyn Monroe: kariera, filmografia, nagrody

Jej kariera zaczęła się w latach 40., gdy pozowała do zdjęć jako pin-up girl. To określenie używane wobec trendu wywodzącego się głównie z lat 40. i 50. XX wieku. Pin-up girls (tłum. dziewczyny pin-up - przyp. red.) były piękne i uśmiechnięte, ubrane na ogół w rozkloszowane sukienki lub skąpe stroje czy też bieliznę. Pojawiały się głównie na plakatach, które mężczyźni przypinali na ścianach - i stąd ich nazwa.

Aktorka zasłynęła z ról stereotypowych blondynek, które bezbłędnie odgrywała. Taki też jej wizerunek pokutował w odbiorze masowym, co nie uległo zmianie po dziś dzień. Tymczasem aktorka wcielała się także w postacie znacznie bardziej złożone i dramatyczne i również wychodziło jej to znakomicie. W 1955 Monroe studiowała aktorstwo metodyczne w Actors Studio u Lee Strasberga i założyła własną wytwórnię Marilyn Monroe Productions (MMP). Za rolę Elsie w „Księciu i aktoreczce" otrzymała nagrody David di Donatello i Crystal Star Award, a za rolę „Sugar Kane” Kowalczyk z Sandusky w filmie „Pół żartem, pół serio” uhonorowano ją Złotym Globem. Film „Skłóceni z życiem” był ostatnim w jej karierze. Co ciekawe, Marilyn była perfekcjonistką - upierała się przy dublach, nawet gdy reżyserzy byli zadowoleni.