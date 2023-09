Program telewizyjny na czwartek, 28.09.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 28.09.2023 w TV?

Program tv na czwartek, 28.09.2023 r.:

Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu z Elżbietą Romanowską na czele. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

„Nasz nowy dom” – Polsat, godz. 20:05

Dave Wozniak 20 lat temu zarabiał jako dawca w banku nasienia. Nie rozważał konsekwencji, ponieważ wtedy liczyło się dla niego tylko to, aby szybko się wzbogacić. Dojrzały Dave niewiele się zmienił - jest beztroskim, sympatycznym i niezbyt odpowiedzialnym mężczyzną. Jest nieprzygotowany na wiadomość, że jest ojcem 533 dorosłych już dzieci, z których 142 złożyło pozew o ujawnienie tożsamości ojca.

„Wykapany ojciec” – TVN 7, godz. 21:00