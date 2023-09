Program telewizyjny na piątek, 22.09.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 22.09.2023 w TV?

Ciężko chory Kazimierz Pawlak szuka spadkobiercy, któremu mógłby przekazać ziemię. Również Kargul martwi się o przyszłość dobrze prosperujących gospodarstw. Jedyną nadzieją jest piękna wnuczka Ania, której trzeba tylko znaleźć właściwego męża. Obaj rozpoczynają więc poszukiwania idealnego kandydata na zięcia. A chociaż łączy ich wspólny cel, różnica temperamentów i cechujący każdego z nich nieprzeciętny upór prowadzą do wielu równie zabawnych, co groźnych w skutkach nieporozumień. „Nie ma mocnych” – TVP 1, godz. 21:35

Japonia wieku XVIII. Kai jako dziecko zostaje znaleziony w lesie i przygarnięty przez księcia Asano. Dorastając, zakochuje się w Mice, córce gospodarza. Tymczasem Asano przygotowuje się do wizyty szoguna. Ma mu w tym pomóc urzędnik z dworu szoguna, lord Kira. Zamiast tego doprowadza do śmierci Asano, przejmuje księstwo, wypędza samurajów i więzi jego córkę. Kilka miesięcy później jeden z samurajów zbiera 46 roninów, by dokonać zemsty na Kirze. Kai do nich dołącza.

„47 Roninów” – Polsat, godz. 22:10

Do kliniki doktor Alice Arnolds, zajmującej się terapią paraliżu sennego, zgłaszają się roztrzęsieni Morganowie. Od kiedy ich najmłodsze dziecko umarło we śnie, ich córeczka, syn i oni sami mają koszmary i lunatykują. Doktor Arnolds obiecuje im pomóc i przekonuje, że przerażające zjawy są jedynie wytworem ich wyobraźni. Jednak racjonalne wyjaśnienia coraz mniej przemawiają nawet do Alice - nasilają się jej własne koszmary, a w klinice dochodzi do niepokojących wypadków.

„Sen” – Stopklatka, godz. 22:25