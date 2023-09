Program telewizyjny na piątek, 23.09.2023. Co warto obejrzeć w sobota, 23.09.2023 w TV?

Program tv na sobota, 23.09.2023 r.:

Aladyn (Mena Massoud) to uroczy rozrabiaka, którego domem są ulice miasta Agrabah. Pragnie porzucić życie drobnego złodziejaszka, ponieważ wierzy, że został stworzony do ważniejszych rzeczy. Na drugim krańcu miasta Księżniczka Dżasmina (Naomi Scott), córka Sułtana, żyje swoimi marzeniami.Pragnie doświadczać świata poza pałacowymi murami i wykorzystywać swoją pozycję w służbie poddanym swojego ojca, który jednak wykazuje się nadopiekuńczością i nie pozwala jej na zbyt wiele. Dlatego służąca Dalia (Nasim Pedrad) nie spuszcza jej z oka. Głównym zajęciem Sułtana (Navid Negahban) jest szukanie odpowiedniego męża dla Dżasminy. Natomiast Dżafar (Marwan Kenzari), jego lojalny i zaufany zausznik, a do tego potężny czarnoksiężnik, jest poirytowany sułtańską obojętnością na przyszłość państwa i obmyśla plan przejęcia tronu.

„Aladyn” – Polsat, godz. 20:00