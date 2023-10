Program telewizyjny na poniedziałek, 02.10.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 02.10.2023 w TV?

Pierwsza część finałowej opowieści niezwykle popularnego cyklu. Dalsze losy Belli, Edwarda i Jacoba. Pierwszy film finałowej opowieści z cyklu Saga zmierzch. Bella (Kristen Stewart) i Edward (Robert Pattinson) wyjeżdżają w podróż poślubną. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. To szczęśliwe zdarzenie wprowadza w życie młodych małżonków wiele zamieszania. Tym bardziej, że przebiegowi ciąży daleko do normy i najbliżsi Belli zaczynają się zastanawiać, czy poczęcie jest dla niej najlepszym wyjściem. „Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1” – TVN 7, godz. 21:00

Wietnam, 1991 rok. W Da Nang dochodzi do wojny między gangami. W budynku, w którym doszło do masakry, Moody Dutton, płatny zabójca, znajduje ukrytą w szafie dziewczynkę. Opuszcza miejsce z torbą pieniędzy i dzieckiem. Po latach, pod okiem Moddy'ego, Anna staje się świetnie wyszkoloną zabójczynią. Pewnego dnia kobieta znajduje w domu martwego Moody'ego. Postanawia pomścić śmierć przybranego ojca i mentora. „Protegowana” – TV Puls, godz. 20:00

Czwarta odsłona "Szklanej pułapki", jednej z najpopularniejszych filmowych serii na świecie. Internetowi superhakerzey umieszczają w swoim blogu plan zniszczenia naszej cywilizacji. Podchwytuje go bezwzględny złoczyńca, który postanawia wprowadzić go w czyn w ciągu trzech dni, doprowadzając tym samym do zagłady naszego świata…

„Szklana pułapka 4.0” – Polsat, godz. 21:05

Teatr Telewizji od początku działalności w 1953 roku wyprodukował ponad 4 tysiące spektakli. Początkowo przedstawienia nadawane były na żywo ze studia telewizyjnego, po pojawieniu się możliwości rejestrowania programu zaczęto odchodzić od pierwotnego formatu. Zaadaptowano sztuki wielu różnych autorów, m.in. Williama Szekspira, Henrika Ibsena i Fiodora Dostojewskiego.

„Teatr telewizji” – TVP 1, godz. 21:10