Program telewizyjny na poniedziałek, 20.11.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 20.11.2023 w TV?

Gangster Rex zleca skok na bank kilku najlepszym w swym przestępczym fachu specom, wśród których jest kasiarz Frank. Podczas napadu pojawiają się komplikacje. W czasie ucieczki brat Franka ginie, a on sam zostaje ogłuszony i traci przytomność na dziesięć minut. Mężczyzna musi się ukrywać nie tylko przed policją, ale także przed tropiącym go na zlecenie Reksa płatnym zabójcą, jednocześnie próbując ustalić, co się działo podczas feralnych dziesięciu minut. „10 minut” – TV 4, godz. 21:00

Danny od czwartego roku życia był wychowywany przez gangstera Barta, który, znalazłszy go na ulicy, postanowił zrobić z niego niezawodnego ochroniarza. Traktował go jak psa i szkolił na mordercę. Dorosły Danny, mistrz wschodnich sztuk walki siejący postrach na ulicach Glasgow, zawsze wraca do nogi pana. Jego życie zmienia się dopiero wtedy, gdy poznaje niewidomego stroiciela fortepianów, Sama. Ten traktuje go jak człowieka, a dźwięk instrumentu wywołuje w bandycie zatarte wspomnienia. Danny postanawia uciec, by zamieszkać z Samem i Victorią.

„Człowiek pies” – TV Puls, godz. 22:00

Doświadczona policjantka Carrie Stetko od dwóch lat pracuje w amerykańskiej stacji naukowej na Antarktydzie, gdzie pełni funkcję szeryfa. Jest zmęczona pracą; składa rezygnację. Niebawem ma wrócić do domu. 72 godziny przed odlotem Carrie w pobliżu bazy zostaje zamordowany jeden z naukowców. Policjantka rozpoczyna śledztwo.

„Zamieć” – TVN, godz. 22:40