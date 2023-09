Program telewizyjny na poniedziałek, 25.09.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 25.09.2023 w TV?

Program tv na poniedziałek, 25.09.2023 r.:

Polska edycja amerykańskiego formatu powstałego w 2003 r., zrealizowana na indonezyjskiej wyspie Bali. Każdy dzień to nie tylko egzotyczne wakacje na rajskiej wyspie, ale krok do wygrania 100 tys. zł.

„Hotel Paradise” – TVN 7, godz. 20:00

Broker z Wall Street, Will, zabiera rodzinę do domku w okolicy, w której dorastał. Wspólne polowanie z synem przybiera zły obrót - Will i Danny natykają się na kilku bandytów, a także są świadkami morderstwa jednego z kryminalistów. Will zostaje wplątany w napad na bank, którego skutkiem jest porwanie Danny'ego. Szantażowany mężczyzna wraz z szefem policji musi oddać łup w zamian za życie syna.

„Pierwszy strzał” – TV Puls, godz. 20:00

Z więzienia ucieka przestępca Emil Buisson. Detektyw Roger Borniche, uważany za jednego z najlepszych policjantów swoich czasów, próbuje schwytać zbiega. Przez trzy lata Buisson ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Zabija wszystkich policyjnych informatorów, którzy wpadają na jego trop. Przestępca ma na sumieniu ponad 100 kradzieży i 30 zabójstw.

„Flic Story” – TVP Kultura, godz. 20:00