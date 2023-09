Program telewizyjny na sobota, 30.09.2023. Co warto obejrzeć w sobota, 30.09.2023 w TV?

Przed nami sobota, 30 września. Ostatniego dnia w telewizji czeka na was kolejny odcinek nowego sezonu „Diabeł ubiera się u Prady”, a także muzyczna uczta z TVP. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 30.09.2023.

Program tv na sobotę, 30.09.2023 r.: Widowisko muzyczne, podczas którego trenerzy szukają najlepszego głosu w Polsce. W trakcie przesłuchań artyści nie widzą uczestników. Jeśli trenera zachwyci czyjś głos, może on pozyskać tę osobę do drużyny. Program składa się z kilku etapów. Nagrodą dla zwycięzcy jest międzynarodowy kontrakt płytowy.

„The Voice of Poland” – TVP 2, godz. 20:00 Bella jest piękną dziewczyną, która mieszka z ojcem Maurycym w małej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna zostaje uwięziony w zamku przez mieszkającą tam bestię. Aby go uwolnić, Bella ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie usługują jej zaczarowane przedmioty: zegar Trybik, świecznik Płomyk i miotełka Puf Puf. Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc myśliwego Gastona. Tymczasem dziewczyna odkrywa, że potwór nie jest taki straszny.

„Piękna i Bestia” – Polsat, godz. 20:00

Dwunasty sezon programu ukazującego zmagania modeli i modelek w drodze po spełnienie marzeń o karierze i sukcesie. Podczas castingów jury wyłania grono obiecujących kandydatów do tytułu "Top Model". Liczy się nie tylko sylwetka, ale także osobowość, pracowitość i pasja. W tej edycji na wybraną grupę uczestników czekają nowe wyzwania, a każde jest inspirowane profesjonalną pracą w branży modowej. W programie pojawią się także goście specjalni i eksperci.

„Top Model” – TVN, godz. 20:00 Harry wraca po wakacjach do Hogwartu, by rozpocząć piąty rok nauki. Zostaje oskarżony o bezprawne użycie magii poza szkołą. Musi stawić czoła kłamliwym plotkom. Dociera do domu Syriusza Blacka, gdzie dowiaduje się o istnieniu tajemniczego Zakonu Feniksa, który ma za zadanie przeciwdziałać Voldemortowi. Tymczasem w szkole pojawia się dwulicowa profesor obrony przed czarną magią, Dolores Umbridge, która wcale nie przygotowuje czarodziejów do walki z mrocznymi mocami. Harry przekazuje więc grupie uczniów informacje na ten temat.

„Harry Potter i Zakon Feniksa” – TVN 7, godz. 20:00

Absolwentka dziennikarstwa, Andrea Sachs, otrzymuje posadę asystentki szefowej magazynu "Runway", Mirandy Priestley, najbardziej wpływowej kobiety świata mody. Wkrótce okazuje się, że w pracy bardziej niż umiejętności liczy się to, jaki nosi rozmiar, u kogo się ubiera i gdzie strzyże. By utrzymać posadę, Andrea musi spełniać najbardziej dziwaczne zachcianki szefowej. Postanawia jednak nie poddawać się bez walki, zwłaszcza że nagrodą za rok pracy u Mirandy ma być przepustka do każdej gazety w Nowym Jorku.

„Diabeł ubiera się u Prady” – Polsat, godz. 22:55

