Program telewizyjny na sobotę, 18.11.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 18.11.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 18.11.2023 r.:

Widowisko muzyczne, podczas którego trenerzy szukają najlepszego głosu w Polsce. W trakcie przesłuchań artyści nie widzą uczestników. Jeśli trenera zachwyci czyjś głos, może on pozyskać tę osobę do drużyny. Program składa się z kilku etapów. Nagrodą dla zwycięzcy jest międzynarodowy kontrakt płytowy.

„The Voice of Poland” – TVP 2, godz. 20:00

20 tysięcy lat temu rozpoczęła się epoka lodowcowa. Zwierzęta migrują w cieplejsze rejony globu. Leniwiec Sid, towarzyski gaduła, przesypia jednak termin wymarszu. Wdaje się też w awanturę z nosorożcami, cudem unikając śmierci. Z opresji ratuje go samotnik, mamut Manny. Leniwiec zdaje sobie sprawę, że nie przetrwa bez silnego kompana. Manny niechętnie zgadza się na wspólną wędrówkę. Wkrótce obaj znajdują zagubione ludzkie niemowlę. Postanawiają odnieść je do osady ludzi. Nie będzie to łatwe zadanie, bo na malca poluje tygrys, Diego.

„Epoka lodowcowa” – Polsat, godz. 20:00