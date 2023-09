Program telewizyjny na środę, 20.09.2023. Co warto obejrzeć w środę, 20.09.2023 w TV?

Program tv na środę, 20.09.2023 r.:

Klaudia El Dursi zaprosiła kolejną grupę singli do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Uczestnicy programu mają tylko kilka dni, by stworzyć udane związki. Postarają się przetrwać cotygodniowe Rajskie Rozdania. Panama to idealna sceneria dla rodzących się uczuć, stanowi również tło dla miłosnych intryg, przyjacielskich układów i przemyślanych strategii. Nowi uczestnicy zaskoczą widzów.

„Hotel Paradise” – TVN 7, godz. 20:00

Jack postanawia zacząć życie od nowa i przenieść się wraz z rodziną do południowo-wschodniej Azji. Następnego dnia po przyjeździe wychodzi z hotelu, żeby kupić gazetę. Odkrywa, że w mieście trwają krwawe zamieszki. Na ulicach prawie nie ma samochodów. Nie działa sprzęt elektroniczny. Co gorsza, rebelianci występują przeciw obcokrajowcom. Zdesperowany Jack musi znaleźć sposób, aby wrócić do hotelu i ochronić bliskich. Pomaga mu w tym pewien Brytyjczyk.

„Ucieczka z piekła” – TV Puls, godz. 20:00