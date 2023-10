Program telewizyjny na wtorek, 03.10.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 03.10.2023 w TV?

Program tv na wtorek, 03.10.2023 r.:

"Ninja Warrior Polska" to liga Najlepszych z Najlepszych. W 8. polskiej edycji tego międzynarodowego hitu wystąpią zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w poprzednich sezonach. Program poprowadzą: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski

„Ninja Warrior Polska” – Polsat, godz. 20:05

Podróże poślubne to pierwsze chwile kiedy nowożeńcy są̨ ze sobą̨ sam na sam. To najbardziej intrygująca część eksperymentu. Czy wszyscy nadal są̨ zachwyceni partnerem tak jak to było podczas ceremonii ślubnej i wesela?

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – TVN, godz. 21:35

Kurt Sloane chce pomścić swojego brata Erica, amerykańskiego mistrza kickboxingu, który w wyniku kontuzji odniesionych na ringu został sparaliżowany. Kurt rozpoczyna długi i wyczerpujący trening pod okiem Xiana, starego nauczyciela klasycznego tajskiego boksu. Wszystko po to, by pokonać Tonga Po, przez którego jego brat Eric będzie niepełnosprawny do końca życia.

„Kickbokser” – TV Puls, godz. 20:00