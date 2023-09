Program telewizyjny na wtorek, 26.09.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 26.09.2023 w TV?

Przed nami wtorek, 26 września. Dzisiaj w telewizji czeka na was szeroki wybór filmowych hitów, a także kolejny odcinek 8. edycji „Ninja Warrior Polska”. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na wtorek, 26.09.2023.

Program tv na wtorek, 26.09.2023 r.: Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego można oczekiwać od życia. Ma kochającą rodzinę i wielkie osiągnięcia na ringu. W ciągu jednego dnia mężczyzna traci to, co dla niego najważniejsze - żona ginie od przypadkowego strzału, córka trafia do rodziny zastępczej. Jedynym sposobem, by odbić się od dna, jest rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Pomoc i potrzebne wsparcie Billy znajduje na sali treningowej prowadzonej przez legendarnego trenera pięściarzy. Rozpoczyna największą walkę życia. Najważniejsze stracie stoczy jednak poza ringiem.

„Do utraty sił” – TV Puls, godz. 20:00 Czy tym razem któryś z wojowników zdobędzie Górę Midoriyama i wygra główną nagrodę w wysokości 150 tys. zł oraz prestiżowy tytuł pierwszego w Polsce Ninja Warrior? W 8. sezonie zaskoczą nas zupełnie nowi zawodnicy - utytułowani sportowcy i mistrzowie rozmaitych dyscyplin. Nie zabraknie również wielokrotnych zdobywców toru Ninja, którzy z sezonu na sezon pokazują swoją ponadprzeciętną sprawność. W tym programie nie ma jednak pewniaków. I to właśnie budzi największe emocje. Podgrzewać je będzie niezastąpiona prowadząca Karolina Gilon oraz najbystrzejsi komentatorzy: Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.

„Ninja Warrior Polska” – Polsat, godz. 20:05

Trzej odważni młodzi Amerykanie zapobiegli tragedii, która mogła się wydarzyć po ataku terrorystycznym na pociąg jadący do Paryża w 2015 roku. Film pokazuje wydarzenia z życia trójki przyjaciół od ich dzieciństwa, przez serię niewiarygodnych zbiegów okoliczności, aż do samego ataku. Mężczyźni uratowali życie ponad 500 pasażerów pociągu.

„15:17 do Paryża” – TVN 7, godz. 21:00

Kontynuacja opowieści o bohaterach filmu "Kogel-mogel". Kasia i Paweł przenoszą się na wieś. Ojciec Kasi ingeruje w plany młodych. Pragnie wnuka. Kasia nie chce dziecka, marzy o studiach. Pojawia się Wolański, który obiecuje pomoc Kasi w spełnieniu jej marzeń. Dziewczyna wyjeżdża do Warszawy, skąd wraca w odmiennym stanie ku wielkiej radości rodziców.

„Galimatias, czyli kogel-mogel II” – TVP Kobieta, godz. 21:30 Drogi bohaterów krzyżują się w sopockim hotelu. Przystojny neurochirurg Filip Hoffman wybiera się na zjazd lekarzy. Zabiera ze sobą pielęgniarkę Dominikę, mając nadzieję na flirt. Z jego nieobecności korzysta żona, która także wybiera się z kochankiem do Sopotu. W hotelowej restauracji Hoffman spotyka najważniejszego neurochirurga w kraju, prof. Gaszyńskiego. Ten planuje ogłosić go swoim następcą. Profesor bierze Dominikę za żonę lekarza. Sytuację pogarsza pojawienie się asystenta Hoffmana oraz sekretarza profesora, konkurenta Filipa do awansu.

„To nie tak jak myślisz kotku” – Super Polsat, godz. 22:00

Podczas uroczystego otwarcia siedziby firmy Nakamoto zostają znalezione zwłoki kobiety. Detektyw John Connor, doskonale znający etykietę i zwyczaje japońskie, wraz z policjantem Webem Smithem rozpoczynają śledztwo. Dochodzenie od początku napotyka trudności i kłopoty. Japończycy próbują zatuszować zbrodnię. Mimo nacisków ze strony władz Smith nie daje za wygraną. Wkrótce okazuje się, iż pozornie nieskomplikowane morderstwo ma podłoże polityczne, związane ze stosunkami pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi.

„Wschodzące słońce” – Polsat, godz. 22:10

