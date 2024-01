„Pytanie na śniadanie”. Filip Antonowicz ma niezwykle utalentowaną siostrę! Anja Antonowicz ma na koncie rolę w serialu Netflix „The Crown”

Nigdy, przed żadnym castingiem, nie odczuwałam takich emocji. Stałam przed drzwiami, wiedziałam, że zaraz wejdę na casting i w tym momencie zdałam sobie sprawę, że wchodzę na casting do „The Crown”. W głowie kotłowały mi wtedy różne myśli: od tej, jak to wspaniale, że tu jestem, aż po pytania, jak to w ogóle możliwe i czego ja tutaj szukam - wyznała. - Sam casting trwał tylko 10 minut. Miałam do przygotowania jedną scenę po rosyjsku. Była ona dosyć intensywna. Chodziło o reakcję mojej postaci w chwili, gdy rodzina cara ustawia się rzekomo do fotografii i wtedy wchodzą bolszewicy z karabinami. Ważny był ten moment przełamania - powiedziała w wywiadzie dla wspomnianego serwisu.