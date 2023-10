Radosław Majdan zostawił żonę i wyjechał w Bieszczady! Sprawdził się w nowej roli?

Nic nie zaskoczy Radosława Majdana?

Radosław Majdan to człowiek, który w swoim życiu widział i doświadczył wiele. Były piłkarz ma na swoim koncie występy na mistrzostwach świata w Korei i Japonii, ponadto reprezentował kluby ligi tureckiej, greckiej czy izraelskiej. Choć zwiedził kawał świata, mało kto wie, że ten bardzo lubiany celebryta nigdy nie był w… Bieszczadach. Ta sytuacja w ostatnim czasie uległa zmianie. Jeśli jednak myślicie, że były to wakacje, to jesteście w błędzie! Na specjalne zaproszenie kanału BBC Earth Majdan trafił w okolice Baligrodu, by przejść tam przyspieszony kurs survivalu.