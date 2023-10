„Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”. Małgorzata Rozenek-Majdan kontra sportowcy. Rzucą „Perfekcyjnej pani domu” ekstremalne wyzwania!

Kilka dni temu wystartowały zdjęcia do nowego, emocjonującego reality show z Małgorzatą Rozenek-Majdan w roli głównej! W najbliższych miesiącach to hart ducha, skupienie, motywacja, a momentami nawet brawura staną się jej codziennym niezbędnikiem. Sześciu mężczyzn rzuci jej ekstremalne wyzwania. Czy Małgorzacie uda się zmierzyć z własnymi słabościami, lękami i podjąć walkę o zwycięstwo?

O czym jest program „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”

W programie „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” Małgorzata Rozenek-Majdan podejmuje wyzwania rzucane jej przez osoby ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa. Mężczyźni ci stają się równocześnie jej rywalami i również muszą sprawdzić się w wybranej dyscyplinie. Co ważne, ma być ona odległa od wykonywanego przez nich zawodu czy rodzaju uprawianego sportu. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego i zupełnie nowego dla siebie zadania. Wspierają ich w tym eksperci – psycholog sportowy oraz wykwalifikowani trenerzy. Po tygodniach morderczych treningów, setkach godzin spędzonych na ćwiczeniach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przygotowań bez żadnej taryfy ulgowej, stają do emocjonującego pojedynku.