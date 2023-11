Rafał Brzozowski miał poważne problemy. Z opresji wybawiła go specjalna modlitwa

Rafał Brzozowski nie ukrywa, że jest zakochany, ale do tej pory nie zdecydował się jeszcze ani razu pokazać publicznie z nową ukochaną. Co ciekawe, nie wszystkich kwestiach jest jednak aż tak powściągliwy. Piosenkarz chętnie wypowiada się chociażby na tematy religijne. Brzozowski wprost przyznaje, że wiara w Boga pełni bardzo ważną rolę w jego życiu.

Nie mogę powiedzieć, że jestem święty albo że zachowuję się w sposób idealny, tak jak powinienem. Natomiast wiara to piękny reset. Jest to punkt odniesienia, do którego zawsze w trudnych chwilach można się zwrócić i dzięki któremu można się wyciszyć. Modlitwa daje spokój i poczucie własnej wartości oraz to, że nie jest się samotnym człowiekiem. To czuć absolutnie - wyznał w rozmowie z Bartoszem Boruciakiem.