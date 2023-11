Edyta Górniak i Rafał Brzozowski „czują do siebie miętę”? Fani węszą romans między gwiazdami! Faktycznie mają się ku sobie?

Nie inaczej jest z kojarzonym z Telewizją Polską piosenkarzem i prezenterem Rafałem Brzozowskim. Temat potencjalnego romansu między Brzozowskim, a Górniak, wraca do mediów co jakiś czas. O zażyłości, jaka miała łączyć Edytę Górniak z Rafałem Brzozowskim, mówiło się już parę lat temu gdy wokalista przygotowywał się do konkursu piosenki Eurowizji. Wówczas to właśnie Górniak udzielała mu prywatnych konsultacji przed występem i wspierała.

Temat powrócił za sprawą sensacyjnych publikacji tabloidu „Na żywo”, który cytuje m.in. serwis Jastrząbpost. Podaje on, że artyści czują do siebie miętę i wyraźnie ze sobą flirtują. - Ona naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem - donosi tajemniczy informator cytowany przez resztę mediów i dodaje, że artystka czuje się bezpiecznie z Brzozowskim.