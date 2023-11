Edyta Górniak kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmieniała się piosenkarka na przestrzeni lat! Wokalistka w wieku 51 lat zachwyca formą i urodą!

Edyta Górniak od lat zachwyca urodą! Właśnie świętuje swoje 50. urodziny! Zobaczcie, jak zmieniała się wokalistka

Edyta Górniak - początek kariery

W 1989 roku Edyta Górniak zadebiutowała w programie „Śpiewać każdy może”, gdzie wykonała piosenkę z repertuaru Sam Brown - „Stop”, natomiast już rok później pojawiła się w koncercie „Debiuty” podczas XXVII Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Drogą do kariery okazała się przeprowadzka do Warszawy, gdzie niemal natychmiastowo trafiła do głównej obsady kultowego musicalu Janusza Józefowicza pt. „Metro”. Rok 1993 przyniósł natomiast możliwość pracy z Piotrem Rubikiem i nagranie dwóch piosenek do filmu „Pajęczarki”.

Edyta Górniak na

Przełomowy okazał się rok 1994. To właśnie wtedy Telewizja Polska postanowiła, że to właśnie Edyta Górniak poleci do Dublina, aby reprezentować Polskę podczas Eurowizji. Początkowo włodarze TVP chcieli, żeby Edyta zaśpiewała zupełnie inną piosenkę, jednak wokalistka uparła się i nie dała wyrwać sobie możliwości zaśpiewania „To nie ja”. Autorem muzyki do tej piosenki jest Stanisław Syrewicz, natomiast za słowa odpowiada Jacek Cygan. Nawet podczas samego konkursu nie obyło się bez kontrowersji; Edyta Górniak na próbie zaśpiewała fragmenty piosenki po angielsku, co wówczas było zabronione, ponieważ każdy artysta musiał śpiewać w języku kraju, który reprezentuje. Niektórzy wręcz domagali się usunięcia Górniak z konkursu, lecz żaden oficjalny protest nigdy nie wpłynął do EBU, więc Polka mogła przystąpić do rywalizacji. Niezwykle emocjonalne wykonanie utworu „To nie ja” zachwyciło wszystkich! Górniak zdobyła 166 punktów i zajęła drugie miejsce w konkursie, ustępując jedynie reprezentantom Irlandii.