Robert Gonera w „M jak miłość” znowu namiesza? Oto, co zamierza jego postać! Marta Mostowiak da szansę byłemu hazardziście?

Co więc szykują scenarzyści dla Marty i Jacka? Wiadomo, że Robert Gonera powróci do „M jak miłość” w 1758. odcinku, którego premiera zaplanowana jest na 14 listopada. Co się wówczas wydarzy?

Marta jest w szoku, bo nagle kontaktuje się z nią były mąż - Jacek Milecki - proponując, by nawiązała z nim współpracę. Jacek przyjeżdża specjalnie za Wojciechowską do Grabiny, wyznaje, że wyszedł z nałogu, sam został terapeutą, a nawet prowadzi własne centrum leczenia uzależnień. Chce, by to właśnie była żona zajęła się jego obsługą prawną. Gdy Marta prosi o radę Marię, ta uznaje, że siostra powinna zrezygnować z dalszych kontaktów z Mileckim, by na nowo jej nie zranił. Barbara jest przygnębiona pustką w domu, ale Piotrek i Kinga robią jej niespodziankę i przyjeżdżają z dziećmi do Grabiny, by wnuki mogły pochwalić się babci świadectwami. Przy okazji Zduński zdradza juniorom, że przed laty razem z bratem zakopał w ogrodzie przy domu skrzynkę, w której były m. in. stare karty z piłkarzami. Lenka z Miśkiem od razu postanawiają odnaleźć „skarb”. Piotr podczas wizyty w Grabinie przekazuje Marii swoją polisę na życie, w tajemnicy przed Kingą, by nie stresować żony. Marta zdradza siostrze, że Ania całkiem dobrze napisała maturę i ma nadzieję pójść w ślady rodziców i studiować prawo. Bartek zauważa dziwne zachowanie Oli u Kiemliczów, zaczyna podejrzewać, że dziewczyna podtruwa jego przyjaciół i zabiera jeden z przygotowanych przez nią soków do Sanepidu na badanie. Poza tym Lisiecki zyskuje w końcu sympatię klientki, której wcześniej się naraził. Dorota okazuje się rozwódką i doskonale rozumie problemy, jakie chłopak ma po rozstaniu z żoną.