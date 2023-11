Robert Moskwa zakochał się w o 28 lat młodszej piękności! Drugie małżeństwo aktora budziło spore kontrowersje

Robert Moskwa ożenił się z o 28 lat młodszą pięknością

Robert Moskwa to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać telewidzom. Aktor już od prawie 20 lat jest jedną z czołowych gwiazd serialu „M jak miłość”, gdzie wciela się w postać Artura Rogowskiego. Choć postać lekarza z przychodni w Lipnicy jest jedną z najsłynniejszych aktorskich kreacji w historii polskich seriali, to o jej odtwórcy wiadomo stosunkowo niewiele. Wszystko przez to, że Robert Moskwa należy do tych osób, które mocno chronią swojej prywatności.

Swego czasu o życiu uczuciowym Roberta Moskwy trąbiła niemal cała Polska. Wszystko przez jego związek z aż o 28 lat młodszą Patrycją Cieślak, z którą się związał po rozwodzie z pierwszą żoną. Robert Moskwa i specjalizująca się pole dance piękna trenerka fitness pobrali się w 2015 roku. Wówczas aktor miał 50 lat, Patrycja zaś 22 lata. Choć para wzięła ślub w tajemnicy, to media dość szybko dowiedziały się o ich ożenku.