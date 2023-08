Rodzinny dramat Sławka Uniatowskiego. Dom wokalisty stanął w płomieniach podczas jego występu w Sopocie

Pożar w domu Sławka Uniatowskiego

Sławek Uniatowski to jeden z bardziej popularnych wokalistów w naszym kraju. Piosenkarz był jedną z muzycznych gwiazd, która wystąpiła podczas tegorocznego Top of the Top Festival. Artysta wystąpił ostatniego dnia festiwalu, kiedy to m.in. wykonał dla widzów piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że w tym samym czasie w rodzinnym domu piosenkarza rozgrywał się prawdziwy dramat.

Okazuje się, że tuż przed swoim wyjściem na scenę, Sławek Uniatowski dowiedział się o tym, że w jego domu wybuchł pożar. Choć nieruchomość artysty nie była ubezpieczona, to na szczęście płomienie strawiły tylko część budynku. Ogień przeniósł się również na część domu sąsiada, który jednak ubezpieczył swoją posesję. To, że dom artysty doszczętnie nie spłonął, ten może zawdzięczać wyjątkowo szybkiej interwencji straży pożarnej, dzięki której będzie on miał do wymiany „jedynie” część elewacji, niektóre okna oraz dach garażu. Przebieg pożaru Sławek Uniatowski szczegółowo zrelacjonował na swoim InstaStories, gdzie podzielił się również zdjęciem spalonej części domu.