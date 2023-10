„Rolnik szuka żony 10”. Anna przeszła sporą metamorfozę! Niesamowite, jak wyglądała jeszcze kilka lat temu!

Niezwykła metamorfoza Anny z „Rolnik szuka żony 10”

Anna jest jedną w piątki uczestników, których miłosne perypetie możemy już śledzić w 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Piękna 35-latka, która pochodzi z powiatu kaliskiego w Wielkopolsce, już w odcinku zerowym programu wzbudziła ogromne zainteresowanie telewidzów. Nie mała w tym zasługa jej przepastnego gospodarstwa, które spokojnie można uznać za jedno z największych w historii „Rolnik szuka żony”.

Choć za nami dopiero trzy odcinki jubileuszowej edycji „Rolnika”, to Anna już zdążyła stać się jedną z wiodących postaci programu. Mimo iż, rolniczka ma już 35-lat, to wzbudza ogromne zainteresowanie sporo młodszych mężczyzn. Co ciekawe, jednego z nich, o 15 lat młodszego Mikołaja zaprosiła na swoje gospodarstwo.