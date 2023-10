„Rolnik szuka żony 10”. Anna zdecydowała się dać szansę 15 lat młodszemu Mikołajowi. Internauci podzieleni: „sama mówi że za młody!”

Anna i 15 lat młodszy Mikołaj

Anna od początku budziła w widzach silne i pozytywne emocje. Mocno jej kibicowali od pierwszego odcinka, trzymając kciuki, by szczęście się do niej uśmiechnęło. Bohaterka był mocno zdziwiona, gdy zorientowała się, że wśród nadesłanych do niej listów dominują te od dużo młodszych adoratorów!

Rolniczka starała się trzymać dystans i rozwagę, lecz nie ukrywała, że żaden z listów nie przyprawił jej o szybsze bicie serca i wolałaby, żeby ich autorzy byli trochę starsi.