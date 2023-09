„Rolnik szuka żony 10”. odcinek 2. Ania jednak da szansę młodszemu, a Artur już planuje dzieci? Zobaczcie co się wydarzy!

„Rolnik szuka żony 10” - co nas czeka w 2. odcinku?

Mikołaj bardzo pozytywny, sympatyczny. Nie mam żadnych uwag do niego, jeżeli miałby jeszcze 30 lat to byłoby wszystko super.

Anna podczas spotkania z pierwszym kandydatem wytknie mu, że pisał listy do rolniczek z poprzednich edycji. Mężczyzna przyzna szczerze, że tak było oraz to, że śledzi na bieżąco program i jego wielkim marzeniem był występ w Rolniku. Dziewczynie przypadnie do gustu szczególnie randka z najmłodszym z uczestników, ale będzie miała też jedno zastrzeżenie:

Waldemar najbardziej czeka na randkę z Ewą i się nie zawiedzie. Inne kandydatki zauważą, że mężczyzna poświęca na randkę z kobietą znaczenie więcej czasu niż na inne. Mimo to, Waldemar będzie narzekał, że spotkanie trwało tak krótko.

Ubolewam, że nie było więcej czasu, żeby więcej kwestii z nią poruszyć np. mojego gospodarstwa czy jej ewentualnej przeprowadzki do mnie. Ale to co mi powiedziała w zupełności wystarczy, żeby z Ewą spotkać się w dalszym etapie. To na pewno. - czyżby rodziła się nam kolejna "rolnikowa" para?