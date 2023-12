„Rolnik szuka żony 10”. Waldemar i Dorota zostali parą! Rolnikowi udało się zaskoczyć nawet Martę Manowską!

W niedzielę 10 grudnia 2023 r. TVP wyemitowało długo wyczekiwany przez fanów finał jubileuszowej edycji programu „Rolnik szuka żony 10”. Było w nim kilka zaskoczeń, jednak to nic w porównaniu z tym, co okazało się w przypadku Dariusza i Waldemara.

Plotki okazały się prawdą w przypadku Darka, który relację z Nicolą zakończył przez SMS. Dziewczyna nie kryła swojego żalu do rolnika, ale wybaczyła mu to, jak ją potraktował. Polały się łzy! Łez nie było za to podczas rozmowy Waldemara i Ewy, którzy niemalże skoczyli sobie do gardła na kanapie podczas spotkania z Martą Manowską.