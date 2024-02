„Rolnik szuka żony 8”. Roksana szykuje się do ślubu! Joanna Wielgosz pochwaliła się pięknym zaproszeniem na ceremonię Redakcja Telemagazyn

W 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” widzowie poznali Roksanę, która podbiła serca publiki. Nie zdobyła jednak serca rolnika, Stanisława Pytlarza, ale jak to mawiają - nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziś finalistka programu TVP jest szczęśliwą mamą i... szykuje się do ślubu!