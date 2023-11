„Sanatorium miłości 5”. Anita Nowicka wyjawiła ile dostaje emerytury! Nie da się za to żyć!

Sama jestem jeszcze pracującym stomatologiem, pracuję co prawda tylko dwa razy w tygodniu, bo w moim wieku bardziej cenię czas niż pieniądze. Dostaję 2300 złotych emerytury i 300 złotych dodatku na dzieci, czyli 2600. Przyzwyczaiłam się do dobrego standardu życia i dla mnie byłaby taka kwota nie do udźwignięcia. Nie wiem, jak ludzie sobie radzą z takimi pieniędzmi, nie dotknęłam tego, musiałabym spróbować obliczyć to wszystko. Nie widzę u nas tak tragicznej biedy, dużo te socjalne dodatki zrobiły dla społeczeństwa - powiedziała Anita Nowicka w rozmowie z Pudelkiem.