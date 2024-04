„Sanatorium miłości 6”. Kuracjusze randkują w najlepsze w jacuzzi! Tadeusz skończy tak samo jak Dariusz z poprzedniej edycji?

Tadeusz i Maria z „Sanatorium miłości 6” randkują w najlepsze w jacuzzi

Najnowsza edycja „Sanatorium miłości” zbliża się pomału do półmetku. Już w najbliższą niedzielę o 22:00 widzowie będą mieli okazję zobaczyć 5. odcinek 6. edycji randkowego show dla seniorów, w którym z pewnością będzie się działo! Na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawiło się właśnie zdjęcie zdradzające co nie co na temat tego, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Okazuje się, że Maria i Tadeusz pójdą razem na randkę i wylądują razem w jacuzzi!

Na zdjęciu udostępnionym przez produkcję programu możemy zobaczyć dwójkę kuracjuszy w jacuzzi, którzy czule się obejmują i umilają sobie kąpiel kolorowymi drinkami.