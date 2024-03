„Sanatorium miłości 6” odcinek 3. Małgorzata oburzona zachowaniem Andrzeja! Senior szaleje za Teodozją!

Za nami 3. odcinek programu „Sanatorium miłości 6”. Emocje się coraz bardziej zagęszczają! Małgorzata oburzona zachowaniem Andrzeja! Senior szaleje za Teodozją! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 3. odcinku „Sanatorium miłości 6”.

„Sanatorium miłości 6” odcinek 3. - co się wydarzyło?

Czas na szczerość

Kolejny odcinek „Sanatorium miłości” za nami. Rozpoczęło się od... szczerości, w tym rozmów o wysokości emerytury. Z kolei Ela i Maria zaczęły rozmawiać o tym, która z nich jest bardziej naturalna, a dyskusję skończyło pytanie Eli: Skoro jesteś taka naturalna, to czemu jesteś sama? Ostro! Maria stwierdziła, że Ela jest taka cięta, bo brakuje jej seksu! Później seniorzy mieli szansę prowadzić zabytkowe samochody. Oj, była to doskonała okazja do wspominania dawnych czasów! Do tego było romantycznie, szczególnie, gdy Janina złapała Tadeusza za nogę! Z kolei Andrzej nie mógł przestać komplementować Teodozji! Zbliżają się do siebie! Tym wszystkim jest bardzo poruszona Małgorzata, która uważa, że Andrzej ją oszukał.

Wspomnienia i wzruszenia

Następnie przyszedł czas na wehikuł czasu, czyli przegląd zdjęć seniorów z przeszłości i wspomnienia. Nie da się ukryć, że to wszystko wywołało wiele lawinę wzruszeń. Janina nie kryła łez, gdy opowiedziała, że jej małżeństwo było właściwie samotnością dwójki osób. Czułam się tam brzydka - wyznała. Gdy przyszła kolej na Andrzeja, okazało się, że miał wiele kobiet w swoim życiu, chociaż sam powiedział, że tylko na kilku mu zależało. Gdy powiedział, że jak pozna tę jedyną, to będzie jej wierny, Małgorzata eksplodowała śmiechem.

Elżbieta w rozmowie z Martą Manowska nie mogła się powstrzymać od łez. Opowiedziała o tym, jak straciła majątek, a komornik zlicytował jej dom. Musiała zostawić niepełnoletnią córkę pod opieką drugiej córki i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, żeby cokolwiek zarobić na życie. Mieszkała tam w kotłowni, nie znała języka, ale była zdeterminowana, żeby wrócić do Polski z pieniędzmi. Była w USA aż 12 lat, a jej córki nie mogły otrzymać wizy, bo była tam nielegalnie. Nie miała też szczęścia w miłości; mąż zostawił ją dawno temu, a później spotykała samych żonach mężczyzn. Teraz chce po prostu miłości i przyjaciela.

Andrzej i Teodozja na randce

Kuracjuszką odcinka została Teodozja, która na randkę zaprosiła oczywiście Andrzeja. W autobusie Małgorzata wygarnęła Andrzejowi, że... jeszcze dwa dni temu mówił jej, iż ją kocha! Nie zakłóciło to jednak późniejszej randki, gdzie Andrzej i Teodozja doskonale bawili się na rowerach. Później Teodozja postanowiła zapytać Andrzeja o tę sytuację i okazało się, że rzeczywiście takie słowa padły! Co prawda Andrzej powiedział, że Gosia nie jest w jego guście i po prostu jest zazdrosna, a słowo kocham jest dla niego bardzo uniwersalne i niekoniecznie oznacza uczucie. Dodał też, że to właśnie Teodozja mu się podoba i chce iść w jej kierunku oraz poznawać ją lepiej. Oj, Gosia już zapowiedziała słodką zemstę!

Podczas rozmowy z Martą Manowską rozkleił się Stefan, który opowiedział o alkoholizmie swojej żony. Piła wszystko, oprócz denaturatu - powiedział. Namawiał ją z córkami na odwyk, ale nigdy nie chciała się na to zgodzić. Doszło nawet do tego, że Stefan chciał się wyprowadzić, ale żona obiecała poprawę. Niestety, tylko na chwilę, po czym nastąpiła katastrofa, a żona zmarła. Został sam z piątką dzieci, a teraz ma tyle wnucząt, że nie może się doliczyć! Następnie przyszedł czas na potańcówkę! Seniorzy dali czasu na parkiecie! Stanisław wziął w obroty Marię Luizę, a Andrzej oczywiście nawet na moment nie zostawiał Teodozji samej! Gdy dosiadła się do ich stolika Małgorzata, to zrobiło się dość niezręcznie... Później postanowiła się przesiąść, co oburzyło Andrzeja, który uznał to za bardzo nieeleganckie zachowanie. Szalenie smutno było Stefanowi, który poczuł się odrzucony przez grupę. Tańczył sam. Przy stole siedział sam.

