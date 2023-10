„Sanatorium miłości”. Ula Flisek w mocnych objęciach Andrzeja Sikorskiego. Seniorzy są parą? Redakcja Telemagazyn

Program „Sanatorium miłości” potrafi łączyć ludzi. Co prawda, przed kamerami TV narodziło się niewiele związków, ale tajemnicą nie jest, że randkowy show TVP dla seniorów pozwala im nawiązać znajomości, które później mają szansę przetrwać przez długie lata. Teraz na wspólny wypad do Hiszpanii zdecydowali się Janina Szulc z 3. edycji programu, Andrzej Sikorski z 4. edycji oraz Ula Flisek z 5. edycji. Szczególnie zdjęcia tej ostatniej dwójki dają do myślenia!