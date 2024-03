Sandra Drzymalska zachwyca swoją majestatyczną urodą i talentem! O filmie „Biała odwaga” będzie mówić cała Polska?

Sandra Drzymalska przyszłością polskiego kina

Sandra Drzymalska - jeżeli nie znacie jeszcze tej pani, to lepiej zapamiętajcie dobrze jej imię i nazwisko. Sandra Drzymalska to jedna z najbardziej rozchwytywanych młodych polskich aktorek, co nas kompletnie nie dziwi, bo zachwyca swoim talentem i wachlarzem emocji, jakie prezentuje na ekranie.

Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku w Wejherowie. W 2017 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie, jednak na ekranie zaczęła pojawiać się już wcześniej; w 2015 roku przemknęła przed kamerą w „Listach do M. 2”, a następnie pojawiła się w „Strażakach”. Wiele zmienił rok 2016; to właśnie wtedy zagrała swoją pierwszą większą rolę, czyli kreację Oli Kaczmarek w głośnym „Belfrze”, czyli serialu, który okazał się trampoliną do sławy dla wielu młodych aktorów. Sandra Drzymalska już wtedy była bezbłędna.