Sandra Kubicka jest w ciąży! Razem z Baronem zostaną rodzicami!

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka urodziła się 22 stycznia 1995 roku. Jest polską modelką i osobowością medialną. Przeniosła się do USA w 2008 roku, osiedlając się w Miami. Zdobyła rozpoznawalność poprzez sesje zdjęciowe dla magazynu „Treats!” oraz poprzez współpracę z marką Asos i występ w amerykańskim wydaniu magazynu „Playboy”. Została także umieszczona na liście 100 najseksowniejszych przez czasopismo „Maxim”. r.

Poza karierą modelki, wzięła udział w programie rozrywkowym „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, zajmując trzecie miejsce w 10. edycji w 2019 roku. W 2023 roku prowadziła program randkowy „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć” na antenie Telewizji Polskiej, oraz program muzyczny „Rytmy Dwójki”. Jej działalność obejmuje zarówno pracę w modelingu, jak i udział w różnego rodzaju programach telewizyjnych.