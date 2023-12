Sara i Blanka zachwyciły w finale „Rolnik szuka żony 10”. Wspierają się po żenującym zachowaniu „łowcy” Artura

Koniec związku Artura i Sary

Artur, który według widzów „Rolnika”, miał okazać się tym rolnikiem, który na poważnie myśli o założeniu rodziny i nie przyszedł do programu dla lansu, cały szczęśliwy oznajmił w finale show, że zaledwie tydzień przed nagraniami finałowego odcinka... rozstał się z Sarą! Piękna 23-latka, która zakochała się w 28-letnim rolniku, ze smutkiem wyznała, że mężczyzna w ostatnich dniach unikał jej jak ognia i nawet nie próbował się skontaktować z nią przed 1,5 tygodnia! Zupełnie tak, jakby nie istniała. Trudno nazwać to inaczej niż zwykłym „olaniem”.

Co więcej, Artur przed kamerami nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego rozstał się z Sarą. Powiedział, że coś się wypaliło i nie zagrało, chociaż Sara... miała wszystkie cechy, jakich oczekuje od swojej przyszłej żony. Gdzie tu logika? Nikt nie wie. Jednak nie to było najgorsze, a to, co Artur z dumą oznajmił później, czyli... fakt, że niedługo zamierza ruszać na „łowy” nowej partnerki! Nawet nie ukrywa, że został zalany wiadomości od fanek programu i być może właśnie tutaj należy upatrywać przyczyny rozstania. Znalazł kogoś innego? A może nie chce nikogo na stałe, tylko na chwilę? Widzowie mocno się nad tym zastanawiają w licznych komentarzach.