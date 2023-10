„Simona Kossak”. Zakończono zdjęcia do filmu o prawnuczce Juliana Kossaka. W głównej roli Sandra Drzymalska i Jakub Gierszał Redakcja Telemagazyn

Zakończyły się zdjęcia do filmu o Simonie Kossak, w którą wcieli się Sandra Drzymalska, znana z takich produkcji, jak „Stulecie Winnych”, czy nominowanego do Oscara „IO” Jerzego Skolimowskiego. Rolę partnera życiowego Kossak, Lecha Wilczka, zagra Jakub Gierszał. - To inspirująca historia o niezależności i determinacji - zaznacza twórca filmu.