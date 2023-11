Sławomir Świerzyński zakochał się w swojej uczennicy! Dziś Lider „Bayer Full” i sporo młodsza Renata są nierozłączni!

Dziś Renata Świerzyńska to nie tylko żona lidera „Bayer Full”, ale także menadżerka zespołu. Ukochana muzyka dba także o wszelkie kwestie związane z domowym budżetem rodziny. Jak przyznał Sławomir Świerzyński w jednej z rozmów z Faktem, w ich domu panuje jasny podział obowiązków:

To żona za wszystko płaci i jest księgową. Gdy jedziemy na wypoczynek, to ja znam języki i jestem od gadania, a ona jest księgową i jest od wydawania. (...) Żona ma na wszystko i może kupować, co chce i gdzie chce. Ale wszystko oczywiście w granicach rozsądku. Gdy ja potrzebuję pieniędzy, to jej mówię, że muszę kupić to czy tamto i dostaję. Ale kwiatki to już ja jej kupuję, bo to znaczy, że o niej pamiętam.