„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Tajemnicze oświadczenie Marcina. Finał to nie koniec? „Może eksperyment się nie udał, ale...”

Kochani, bo tak właśnie mam ochotę się do Was zwrócić,

doświadczanie, podobnie jak ocenianie jest częścią życia i dotyczy każdego z nas - Was i mnie również. Przez ostatnie miesiące doświadczyłem dużo pozytywnych, jak i negatywnych zdarzeń oraz emocji, ale w wielu sytuacjach czułem niesamowite wsparcie z Waszej strony i za to chcę Wam bardzo podziękować. Ostatecznie doświadczaliście i ocenialiście ze mną, a także mnie. Pojawiłem się w mediach społecznościowych tak naprawdę właśnie dla Was i jeśli momentami wydaje się niektórym nienaturalny w tym całym social medialnym świecie to zapewne dlatego, że nie jest to dla mnie naturalne, ale dzięki Wam mimo końca eksperymentu, mogę tu być, rozwijać się i doświadczać dalej nowych rzeczy. Może eksperyment się nie udał, ale jest też szansa, że miał on inny cel - przyszłość pokaże jaki - napisał, dodając emoji uśmiechniętej buźki. - Dziękuję Wam raz jeszcze za dobre słowa, konstruktywną krytykę, wesołe komentarze i wymianę pozytywnej energii. Jesteśmy w kontakcie! - zakończył swój wpis.