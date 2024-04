„Świat według Bundych” ma już ponad 30 lat! Tak dziś wygląda obsada kultowego serialu! Rozpoznajesz wszystkich? Redakcja Telemagazyn

„Świat według Bundych” - ten serial znają niemal wszyscy! Dziś cieszy się statusem kultowego. Od jego premiery minęło ponad 30 lat! Mimo to, sentyment widzów nie mija i do dziś chętnie do niego wracają i śledzą poczynania serialowego Ala Bundiego i jego rodziny Jak dziś wyglądają aktorzy, którzy już od kilku dekad bawią ludzi do łez? Sprawdźcie!