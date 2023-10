Sylwia Gruchała była określana mianem najpiękniejszej polskiej sportsmenki! Pozowała nawet dla CKM! Co robi dziś?

Schrzaniłam swoją karierę. Wszystko mogło potoczyć się całkiem inaczej. Gdybym się nie zakochała, przez długi czas mogłam być najlepszą zawodniczką na świecie, a do tego stałabym się bogata. Miłość wypełniła wszystkie moje potrzeby. Nie odczuwałam już zapału do tego, by zostać najlepszą zawodniczką w swojej dyscyplinie. Nie dążyłam już do tego, żeby wygrywać za wszelką cenę. Pewnie gdybym wtedy miała rodziców, oni wylaliby na moją głowę kubeł zimnej wody i bym się opamiętała. Miałam wtedy 26 lat i to był moment przełomowy w mojej karierze, bo po zakończeniu tego związku cztery lata później nie byłam już w stanie nadrobić straconego czasu