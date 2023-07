Oto najpiękniejsze polskie sportsmenki! Ewa Swoboda, Justyna Święty-Erstic, Magda Linette i wiele innych. Zachwycają nie tylko wynikami!

Oto najpiękniejsze polskie sportsmenki

Nie jest tajemnicą, że przez wielu to Polki są uważane za najpiękniejsze kobiety na świecie i gdzie się nie pokażą, budzą zachwyt przedstawicieli płci przeciwnej. Tyczy się to również sportsmenek, które reprezentują nasz kraj w zawodach na całym świecie. Mimo, iż udział we wszelkiej maści zawodach sportowych nie sprzyja zachowaniu korzystnej aparycji, to istnieją wyjątki od tej reguły.

O sporej grupie naszych zawodniczek mówi się nie tylko przez pryzmat osiąganych przez nie wyników, ale także nieprzeciętnej urody. To właśnie sportsmenki stanowią jedną z najliczniejszych grup, które swego czasu były namawiane na udział w wyjątkowo odważnych sesjach zdjęciowych wszelkiej maści magazynów dla panów. Anna Werblińska, Milena Radecka, Agata Mróz, Sylwia Gruchała - lista atletek, które pokazywały swoje wdzięki w prasie jest naprawdę długa.