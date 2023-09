Syn Justyny Steczkowskiej z własnym telewizyjnym programem! Leon Myszkowski zrobi karierę jak mama?

Telewizja muzyczna Music Box ogłosiła powrót na antenę tanecznej listy przebojów „Top Dance Chart”. Jednocześnie zdradziła, że program poprowadzi Leon Myszkowski, DJ i producent muzyczny, syn piosenkarki Justyny Steczkowskiej. Dlaczego wybór padł właśnie na najstarsze dziecko piosenkarki i architekta Leona Myszkowskiego?

Leon Myszkowski to postać wielowymiarowa. Jako najstarsze dziecko Justyny Steczkowskiej i architekta Macieja Myszkowskiego, Leon od młodych lat eksplorował różne obszary życia artystycznego. Mimo chwil fascynacji gotowaniem i modelingu, to muzyka ostatecznie zdobyła jego serce. Już w wieku 16 lat związał się ze sceną muzyczną jako DJ i od tego czasu nie przestaje zdobywać serca fanów swoją muzyką. Residując w prestiżowych warszawskich klubach i współtworząc duet Mike & Laurent, Leon zdobył uznanie zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej scenie muzycznej. Dzięki swojej pasji do produkcji muzycznej, Leon kontynuuje karierę solową, zapewniając fanom premierowe utwory z udziałem międzynarodowych gwiazd oraz niezapomniane występy na trasach koncertowych. Przyjmując wyzwanie prowadzenia programu „Top Dance Chart” w Music Box, Leon Myszkowski będzie miał okazję podzielić się z widzami swoją bogatą wiedzą o muzycznej scenie klubowej, jak również fascynującymi anegdotami z pracy w klubach - czytamy w komunikacie prasowym stacji.